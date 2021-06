Mehrere Tote bei Kämpfen in Myanmar gemeldet

Bei Auseinandersetzungen zwischen der Militärjunta in Myanmar und Dorfbewohnern sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen getötet worden. Die Kämpfe in Kyonpyaw etwa 150 Kilometer nordwestlich von Yangon brachen laut einem Bewohner am Samstag früh aus, als Soldaten einen Mann festnehmen wollten, der Waffen gelagert haben soll. Es habe eine Bombendetonation und viele Opfer gegeben. In Medien war die Rede von drei Toten. Auch aus anderen Landesteilen wurden Kämpfe gemeldet.

SN/APA/Kantarawaddy Times/HANDOUT In Myanmar entstehen immer mehr Rebellengruppen gegen die Militärjunta