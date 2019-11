Mehrere Tote bei Luftangriff auf Fabrik in Libyen

Bei einem Luftangriff auf eine Keksfabrik in Libyen zehn Menschen getötet und 35 weitere verletzt worden. Helfer würden die Leichen aus den Trümmern bergen, sagte ein Sprecher der Notfalldienste in Tripolis am Montag. Das Gesundheitsministerium sprach von sieben Toten. Die Zahl der Opfer werde aber vermutlich noch steigen.

Bei den Opfern soll es sich um aus anderen Ländern Afrikas und Bangladesch stammende Arbeiter handeln. Retter hätten ihre Suche vorübergehend einstellen müssen, weil noch Flugzeuge am Himmel seien, sagte ein Sprecher. In Libyen kämpfen Truppen des mächtigen Generals Khalifa Haftar gegen die international anerkannte Regierung in Tripolis. Haftars selbst ernannte Libysche Nationalarmee (LNA) beherrscht weite Teile im Osten sowie im Süden des Landes. Die LNA hatte im April eine Offensive auf Tripolis begonnen und ihre Angriffe zuletzt verstärkt. Das ölreiche Land war nach dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi 2011 ins Chaos gestürzt. Quelle: Apa/Dpa