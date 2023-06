Mehrere Tote bei Luftangriff auf Kiew

Bei einem neuen russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach offiziellen Angaben in der Nacht auf Donnerstag mindestens drei Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Darüber hinaus seien in den Stadtbezirken Dniprowski und Desnjanski 14 Menschen verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Vormittag mit. Neun davon seien ins Krankenhaus gebracht worden. Indes laufen Ermittlungen zu einem offenbar verschlossenen Luftschutzkeller.

Bei dem getöteten Kind handelt es sich nach Angaben der Polizei um ein neun Jahre altes Mädchen. Zunächst hatten die Behörden von zwei getöteten Kindern gesprochen.

Nach Angaben der Militärverwaltung in Kiew wurde die Stadt gegen 3.00 Uhr Ortszeit (2.00 Uhr MESZ) mit bodengestützten Raketen angegriffen. Die Raketen seien von der Flugabwehr abgeschossen worden. Die Trümmer hätten jedoch zu vielen Opfern und zahlreichen Schäden geführt, hieß es. Betroffen war demnach auch ein Krankenhaus. Russland führt seit mehr als 15 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland.

Der Chef der Kiewer Militärverwaltung, Serhij Popko, schrieb auf seinem Telegram-Kanal: "Es ist Kindertag. Und die Raschisten führen einen weiteren Angriff auf unsere Hauptstadt aus und töten. Töten ukrainische Kinder." Das Wort "Raschisten" ist eine Verbindung aus "Rascha", wie Russland auf Englisch ausgesprochen wird, und Faschist. Es wird seit Kriegsbeginn in der Ukraine als Schimpfwort für die russischen Besatzer verwendet.

Der ukrainische Generalstab teilte auf Facebook mit, dass Russland den Angriff auf Kiew mit zehn Iskander-Raketen ausgeführt habe. Alle zehn Raketen seien durch die Flugabwehr zerstört worden. Die Iskander gilt als Kurzstreckenrakete. Nach Angaben von Militärexperten kann ihre Reichweite aber auf weit mehr als die angegebenen 500 Kilometer gesteigert werden. Die Rakete kann mit konventionellen, aber auch Atomsprengköpfen bestückt werden. Wegen des Raketenangriffs wurden in Kiew alle Veranstaltungen zum Kindertag abgesagt, berichtete Bürgermeister Klitschko.

Darüber hinaus laufen Ermittlungen zu einem offenbar verschlossenen Luftschutzkeller in dem Krankenhaus in Desnjanskyj. Klitschko habe das Präsidialamt gebeten, den Leiter des betroffenen Stadtteils, Dmytro Ratnikow, für die Dauer der Untersuchungen von seinem Posten freizustellen. Der Mann einer getöteten Frau beklagte, dass die Menschen den russischen Raketen schutzlos ausgeliefert gewesen seien, weil sie gegen die Türen des Bombenschutzkellers gehämmert hätten, ihnen aber niemand aufgemacht habe. Klitschko kündigte außerdem an, auch in allen anderen Kiewer Bezirken die Schutzräume überprüfen zu lassen.

Russland beschießt die ukrainische Hauptstadt derzeit besonders heftig. Im Mai wurden innerhalb eines Monats so viele Raketen, Marschflugkörper und Drohnen auf Kiew abgefeuert wie noch nie seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor mehr als 15 Monaten.

Russland wehrte unterdessen eigenen Angaben zufolge drei ukrainische Angriffe auf die Grenzregion Belgorod ab. Russische Soldaten hätten verhindert, dass ukrainische Truppen die Grenze überschritten, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur TASS das Verteidigungsministerium in Moskau. Die ukrainischen Soldaten seien zurückgedrängt worden, hieß es.

"Ukrainische Terroreinheiten in der Stärke von zwei mit Panzern verstärkten Schützenkompanien haben versucht, im Gebiet der Ortschaft Nowaja Tawolschanka und des internationalen Pkw-Grenzübergangs "Schebekino" nach Russland einzudringen", sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Donnerstag. Insgesamt drei solcher Attacken seien abgewehrt worden.

Der Feind sei unter anderem aus der Luft sowie mit schwerer Artillerie bekämpft worden und habe bei seinem Rückzug "deutliche Verluste" erlitten. "Im Grenzgebiet wurden mehr als 30 ukrainische Terroristen, vier gepanzerte Fahrzeuge, ein Mehrfachraketenwerfer "Grad" und ein Geländewagen vernichtet", sagte Konaschenkow. Unabhängig können diese Aussagen nicht überprüft werden. Zu eigenen Verlusten machte Konaschenkow keine Angaben.

Unterdessen wurden zwei Menschen nach russischen Angaben beim Absturz einer Drohne auf eine Straße in der russischen Stadt Belgorod nahe der ukrainischen Grenze verletzt. "Nach ersten Informationen ist eine Drohne auf eine Straße gestürzt. Es gibt zwei Verletzte", schrieb der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, am Donnerstag im Online-Dienst Telegram.

Gladkow veröffentlichte zudem ein Foto von einem Trümmerteil, mutmaßlich ein Teil des abgestürzten Geräts. Ihm zufolge leidet einer der Verletzten an einer Gehirnerschütterung, der andere an leichten Prellungen. Auch ein Fahrzeug wurde demnach beschädigt. Der Bürgermeister der 520.000-Einwohner-Stadt, Valentin Demidow, bestätigte die Angaben des Gouverneurs auf Telegram. Er erklärte, die Explosion habe sich in der Nähe einer Tankstelle ereignet.

Nach offiziellen Angaben wurden im Laufe des Tages in der Region Belgorod insgesamt 13 Menschen verletzt. Die Behörden haben mit der Evakuierung von Zivilisten aus der Grenzregion begonnen.

Zuletzt hatte es vermehrt Angriffe auf russisches Territorium von der Ukraine aus gegeben. In der Region Belgorod waren bereits in der vergangenen Woche bewaffnete Milizen aus der Ukraine eingedrungen und hatten Angriffe gestartet.