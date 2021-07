Mehrere Tote nach Angriff auf Trauerfeier im Irak

Bei einem Attentat auf eine Trauerfeier sind im Irak mehrere Menschen getötet worden. Der Terroranschlag habe sich in der Nähe der Stadt Yathrib nördlich von Bagdad ereignet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur INA unter Berufung auf Sicherheitskreise am Freitagabend. Nach Angaben von Augenzeugen starben 13 Menschen, mindestens 50 wurden verletzt. Den Aussagen zufolge griffen Terroristen des Islamischen Staats (IS) die Trauergäste mit Maschinengewehren an.

SN/APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE Angreifer sollen Maschinengewehre gehabt haben (Symbolbild)