Mehrere Tote nach Explosion in Demokratischer Republik Kongo

Bei einem Selbstmordanschlag in der Demokratischen Republik Kongo sind nach Angaben der Behörden mehrere Menschen getötet worden. Der Sprengsatz sei in einem Restaurant in der Stadt Beni im Osten des Landes detoniert, erklärte ein Regierungssprecher am Samstag auf Twitter. Wie viele Personen starben, blieb zunächst unklar. Auf Videos im Internet waren Menschen zu sehen, die zwischen zerfetzten Stühlen und Tischen am Boden lagen.

SN/APA/AFP (Archivbild)/ALEXIS HUGU UNO-Friedensmission MONUSCO in Demokratischer Republik Kongo