Mehrere Tote und Verletzte nach Anschlägen im Norden Syriens

Bei zwei Explosionen im Norden Syriens sind am Dienstag mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Bei einem Anschlag im Ort Al-Bab östlich von Aleppo wurden nach Angaben der oppositionsnahen "Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte" fünf Menschen getötet und 19 verletzt. In Afrin nordwestlich von Aleppo seien bei einem Anschlag in der Nähe einer Bäckerei drei Menschen getötet und 16 weitere verletzt worden, hieß es.

SN/APA (AFP)/BAKR ALKASEM In Al-Bab explodierte eine Autobombe