Mehrere Verletzte bei Unruhen auf Tempelberg in Jerusalem

Auf dem Tempelberg in Jerusalem ist es am Sonntag laut der israelischen Polizei zu Ausschreitungen gekommen. Bei Konfrontationen mit der Polizei seien am muslimischen Opferfest Eid al-Adha mehrere muslimische Gläubige verletzt worden, berichteten israelische Medien. Aus Sorge vor Spannungen ordnete die Polizei zuvor die Schließung des Tempelbergs (Al-Haram al-Sharif) für Juden und Touristen an.

SN/APA (AFP)/AHMAD GHARABLI Das Eid Al-Adha fällt in diesem Jahr mit dem Tisha BeAv zusammen