Mehrheit für Misstrauensvotum gegen Spaniens Rajoy unsicher

Der unter starkem Druck stehende spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy kann auf eine Atempause hoffen. Unmittelbar vor einem geplanten Misstrauensvotum gegen den Chef der konservativen PP hat die Opposition ihren Streit über das Prozedere nicht beilegen können. Der Chef der Partei Ciudadanos, Albert Rivera, bekräftigte am Mittwoch sein Nein zum sozialistischen Misstrauensvotum.

PSOE-Chef Pedro Sanchez ist deshalb auf die katalanischen Separatisten angewiesen, um die nötige absolute Mehrheit im Madrider Parlament für eine Ablösung Rajoys zu erhalten. Die PSOE lehnt die Abspaltung Kataloniens ab und will auch nicht mit den Unabhängigkeitsbefürwortern paktieren.

Rajoy selbst bekräftige seinen Willen, bis zum Ende der Legislaturperiode 2020 an der Spitze seiner Minderheitsregierung bleiben zu wollen. Rajoy und seine PP stehen seit Jahren wegen eines Korruptionsskandals in der Kritik. In der "Gürtel"-Affäre wurde Ex-PP-Schatzmeister Luis Barcenas jüngst zu 33 Jahren Haft verurteilt. Die PSOE reagierte darauf mit der Ankündigung des Misstrauensvotums gegen die Minderheitsregierung von Rajoy.

Rivera sagte dem Sender COPE, seine Ciudadanos würden die PSOE unterstützen, wenn ein anderer Kandidat beim Misstrauensvotum gegen Rajoy antreten würde. Rivera schlug einige ältere ehemalige Spitzenpolitiker vor, von denen einer jedoch sofort mit einer Absage reagierte. Kern des Streits ist der Zeitpunkt von Neuwahlen. Ciudadanos wollen so schnell wie möglich ein neues Parlament wählen, Sanchez will sich bisher nicht auf einen Termin festlegen und möchte als Regierungschef zuerst die "Normalität" wieder herstellen. Für die Debatte über das Misstrauensvotum sind der Donnerstag und Freitag vorgesehen.

Im Parlament erklärte Rajoy, er sei entschlossen, seinen Regierungsauftrag zu erfüllen, zumal das Parlament jüngst das Budget verabschiedet habe. Rivera rief Rajoy auf, den Weg für vorgezogene Neuwahlen freizumachen, damit nicht Separatisten und Populisten durch die PSOE an die Macht gelangten. Umfragen lassen die liberale Partei darauf hoffen, Neuwahlen zu gewinnen.

Laut der spanischen Verfassung kann ein amtierender Ministerpräsident nur durch die Wahl eines Nachfolgers mit absoluter Mehrheit aller Parlamentsabgeordneten gestürzt werden ("konstruktives Misstrauensvotum"). Weil vorgezogene Neuwahlen vom Ministerpräsidenten angesetzt werden, führt der Weg zu diesen nur über die Absetzung Rajoys.

(Apa/Ag.)