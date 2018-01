Mehrjährige Haftstrafen für Dissidenten in Vietnam

Wegen regierungskritischer Videoclips sind drei Dissidenten in Vietnam zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Ein Gericht in Hanoi befand die Männer im Alter von 23 und 51 Jahren am Mittwoch für schuldig, mehr als ein Dutzend Videos in soziale Netzwerke eingestellt zu haben, über die sie die kommunistische Einheitspartei des Landes kritisiert hatten.

Deshalb sollen die Männer nun zwischen sechs und acht Jahre ins Gefängnis. Zudem entschied das Gericht, sie anschließend unter Hausarrest zu stellen. Alle drei hatten die Vorwürfe nach Angaben der Verteidigung zurückgewiesen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch forderte ihre Freilassung. Vietnam ist eines der wenigen Einparteienländer, die es heute noch auf der Welt gibt. Seit einigen Monaten geht die Regierung dort wieder verstärkt gegen die Opposition vor. (Apa/Dpa)