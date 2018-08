Melania Trump: Die First Lady gibt Rätsel auf

Für die einen ist Melania Trump eine Helferin ihres autokratischen Ehemannes, die sich im goldenen Käfig bequem eingerichtet hat. Andere sehen in ihrem Verhalten ein leises Aufbegehren.

Die Rednerin schaute ein bisschen angestrengt auf den Teleprompter, und ihr amerikanisches Englisch hatte einen hörbaren Akzent. Aber an klaren Worten mangelte es in ihren Grußworten nicht. Die sozialen Medien seien Teil des Alltagslebens, "sie können viele positive Effekte haben. Aber sie können auch verletzend und zerstörerisch sein, wenn sie falsch genutzt werden", warnte Melania Trump am Montag bei einer Konferenz in Maryland vor den Gefahren des Online-Mobbings für Kinder.