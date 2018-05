Melania Trump nach Operation wieder zu Hause

Amerikas First Lady Melania Trump (48) ist nach einer Nieren-Operation wieder zuhause. Das Büro der Frau des US-Präsidenten teilte mit, sie sei am Samstag bester Dinge ins Weiße Haus zurückgekehrt und erhole sich gut. Man wolle sich für "Tausende Anrufe und E-Mails" mit guten Wünschen bedanken. Melania Trump war am Montag in ein Militärkrankenhaus gekommen und hatte sich einem Eingriff unterzogen.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Nieren-Operation bei Melania Trump