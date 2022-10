Meloni geht auf schwierige Zeiten zu

Der Wahlsieg war vergleichsweise einfach. Wo die Stolpersteine für Italiens designierte Regierungschefin liegen.

Wie geht es weiter mit Giorgia Meloni in Rom und wann steht die Regierung? Das wollten die Regierungschefs aus den europäischen Hauptstädten vergangene Woche beim Gipfel in Prag vor allem von ihrem italienischen Kollegen wissen. Mario Draghi soll sehr besonnene Antworten gegeben haben. Er garantiert zum Beispiel eine gewisse Kontinuität von seiner Koalition der "Nationalen Einheit" zur künftigen Rechtsregierung um Meloni und deren postfaschistische Partei "Brüder Italiens". Wie in Rom zu hören ist, soll auch der Austausch zwischen dem jetzigen ...