Meloni in Brüssel: "Offene und positive Gespräche"

Italiens neue Regierungschefin Giorgia Meloni hat sich nach einem Treffen mit den EU-Spitzenvertreter am Donnerstag in Brüssel zufrieden über ihre ersten Gespräche gezeigt. Es seien "offene und positive" Gespräche gewesen, erklärte Meloni am Abend nach Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident Charles Michel, Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni und EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola vor Journalisten in Brüssel.

SN/APA/AFP/VALERIA MONGELLI Die neue italienische Regierungschefin beim Antrittsbesuch in Brüssel