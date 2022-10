Meloni rückt zur ersten italienischen Regierungschefin auf

Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat am Freitag die Wahlsiegerin und Rechtsaußen-Politikerin Giorgia Meloni offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt. Die 45-jährige Chefin der ultrarechten Partei "Fratelli d´Italia" (FdI -Brüder Italiens) nahm Mattarellas Auftrag an und stellte ihre Ministerliste vor. Die neue Regierung wird am Samstagvormittag vereidigt. Der scheidende Premier Mario Draghi wird seiner Nachfolgerin am Sonntag das Amt übergeben.

SN/APA/AFP/ETTORE FERRARI Meloni dürfte bald neue italienische Regierungschefin sein