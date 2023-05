Meloni setzt in Libyen auf Warlords

Italiens Regierungschefin geht davon aus, dass die jetzigen Migrationswellen nur Vorboten sind.

Auf solche Bilder hatte die Regierung in Rom lange vergeblich gewartet. Zwei Tage nach Khalifa Haftars Rückkehr aus Rom in seine ostlibysche Heimatstadt Bengasi schritten seine Soldaten dort zur Tat. Am Mittwochmorgen stürmte die 221. Brigade der libyschen Armee im berüchtigten Al-Lithi-Bezirk eine Lagerhalle. Auf von Soldaten gefilmten Videos sind 150 auf dem Boden kauernde Migranten aus Bangladesch und Pakistan zu sehen. Die verängstigten Männer wurden bei der martialischen Aktion aus den Händen von zehn Menschenhändlern befreit; sie sollten am nächsten Tag mit einem Fischerboot nach Italien aufbrechen.

Der libysche Feldmarschall macht also sein Versprechen gegenüber Italiens Premierministerin Giorgia Meloni und Verteidigungsminister Guido Crosetto offenbar wahr. In Zukunft will Haftar zusammen mit Italien gegen die Menschenhändler in seinem Herrschaftsgebiet vorgehen. Zwar war Meloni auf offiziellen Fotos auf Distanz zu dem Warlord gegangen, dennoch ist seine erste Reise zur ehemaligen Kolonialmacht Italien sein bisher größter diplomatischer Erfolg. Den Haag ermittelt derzeit wegen möglicher Kriegsverbrechen von Haftars Armee. Der Journalist Ala Drissi aus Bengasi stellt süffisant fest. "Um die Migrantenzahlen zu senken, überlässt man uns nach Jahren voller Demokratieversprechen nun den Autokraten."

Mit der Einladung Haftars nach Rom bricht Meloni auch mit der Libyen-Politik ihrer Vorgänger. Bisher war die italienische Armee mit dem Erzfeind Haftars, den revolutionären Milizen in der Hafenstadt Misrata, verbündet. Dort sind seit 2014 sogar italienische Spezialeinheiten stationiert. Nun werden diese gemeinsam mit Haftars Truppen an der Grenze zum Sudan und Tschad patrouillieren. Nach der coronabedingten Wirtschaftskrise ist ein effektives Netzwerk aus Reisebüros im ägyptischen Alexandria, ägyptischen Fischern, korrupten libyschen Grenzbeamten, libyschen Armeeoffizieren und syrischen Schmugglern entstanden. "Italien hat erkannt, dass mit dem Krieg im Sudan, der klimabedingten Landwirtschaftskrise und durch die Kleptokratien in den Hauptstädten der Region selbst die jetzigen Migrationszahlen nur Vorboten einer noch viel größeren Krise sind", glaubt auch Moutaz Mati, der in Tripolis die Wege der Migranten durch Libyen recherchiert.

Mithilfe sozialer Medien organisieren die Migranten ihre Reise mittlerweile aber oft schon ganz ohne Schmuggler. Und sie sind schneller als je zuvor. Am Morgen des 15. April gingen die Kämpfe in der sudanesischen Hauptstadt Khartum los. Bereits vier Tage später kamen die ersten sudanesischen Kriegsflüchtlinge in der 4700 Straßenkilometer entfernten tunesischen Hafenstadt Sfax an. "Migration ist in Ägypten, Libyen und Tunesien Teil der Kultur, der Wirtschaft und des politischen Geschäfts geworden", sagt Ala Drissi.

Die Lage in der westlibyschen Hafenstadt Zauwia zeigt, warum auch die nach der Revolution entstandenen Sicherheitsbehörden eher Migration fördern als stoppen. Die Stadt mit 70.000 Einwohnern, westlich von Tripolis, ist durch die günstige Meeresströmung ein beliebter Ausgangspunkt für die kleinen Migrantenboote nach Lampedusa. Zwar bringt die von der EU finanzierte Küstenwache regelmäßig Boote in der libyschen Rettungszone auf. Mit der westlibyschen Regierung hatte Italien mehrere Abkommen über das Stoppen der Boote abgeschlossen. Doch auch von der EU sanktionierte Schmuggler wie Abd Al Rahman Milad haben bei der Küstenwache Posten erhalten, trotz zahlreicher Beweise für Folter in dessen Gefängnissen für Migranten. Nun reisen Migranten einfach ins benachbarte Tunesien weiter.