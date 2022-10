Meloni will Italiens nationale Interessen verteidigen

Italiens erste Premierministerin Giorgia Meloni hat am Dienstag in der Abgeordnetenkammer ihr Regierungsprogramm vorgestellt. Dabei machte sie klar, dass sie Italiens nationale Interessen in Europa künftig stärker verteidigen und die illegale Einwanderung stoppen wolle. Dabei bekannte sie sich klar zu Europa und verwarf das faschistische Regime und die Rassengesetze. Zudem bekannte sie sich zum Südtiroler Autonomiestatut.

Italien brauche keinerlei Beaufsichtigung seitens ausländischer Regierungen, betonte die am Samstag vereidigte Regierungschefin, die erste Frau in diesem Amt in ihrem Land. Italien wolle die europäische Integration nicht "bremsen oder sabotieren". Vielmehr werde sie dafür eintreten, dass die EU bei der Bewältigung von Krisen effektiver werde. Die EU dürfe kein "elitärer Kreis, keine Aktiengesellschaft" sein, sondern müsse das gemeinsame Haus der europäischen Völker verkörpern.

Vor dem Hintergrund von Berichten über Sympathien für den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei ihrem Koalitionspartner, Forza-Italia-Chef Silvio Berlusconi, bekräftigte Meloni die Unterstützung ihrer Regierung für die Ukraine. "Wenn wir Putins Energie-Erpressungen nachgeben, werden wir das Problem nicht lösen. Damit wird das Problem nur verschärft, denn damit werden Wege zu weiteren Forderungen und Erpressungen geöffnet", so die gebürtige Römerin. Die Politikerin versicherte zudem, Italien werde "weiterhin ein verlässlicher NATO-Partner" bleiben und die Ukraine gegenüber Russland unterstützen.

Meloni setzt in Sachen Einwanderung klare Akzente. So will sie von der EU die Umsetzung einer Seeblockade vor Nordafrika fordern. "Unser Absicht ist es, den ursprünglichen Vorschlag der ́Sophia ́-Marinemission der EU wieder aufzugreifen, die in der dritten Phase ausgerechnet die Blockade der Abfahrten von Migrantenschiffen aus Nordafrika vorsah. Diese Phase wurde nie umgesetzt",erklärte Meloni. Sie sprach sich für die Einrichtung von Hotspots auf afrikanischem Gebiet aus, die von internationalen Organisationen verwaltet und in denen Asylanträge geprüft werden sollen. Damit soll entschieden werden, wer das Recht habe, in Europa aufgenommen zu werden und wer nicht.

Die Chefin der postfaschistischen Partei "Brüder Italiens"" (FdI -Fratelli d´́Italia) bestritt Sympathien für das faschistische Regime. "Freiheit und Demokratie sind die charakteristischen Elemente des heutigen Europa, in denen ich mich immer wiedererkannt habe. Deshalb habe ich nie Sympathie oder Nähe zu antidemokratischen Regimen empfunden. Für jedes Regime, einschließlich des Faschismus", betonte die Rechtspopulistin. Italiens Regierungschefin verwarf die vom faschistischen Diktator Benito Mussolini im Jahr 1938 erlassenen "Rassengesetze", mit denen Italien nach dem Beispiel Deutschlands mit der Verfolgung jüdischer Staatsbürger begonnen hatte. Diese Gesetze betrachte sie als "Tiefpunkt der italienischen Geschichte" und als "eine Schande, die unser Volk für immer prägen wird".

Meloni will außerdem die Autonomie der italienischen Regionen gemäß dem Verfassungsgebot und unter Berücksichtigung der Prinzipien der Solidarität im Rahmen des nationalen Zusammenhalts fördern. In Bezug auf Südtirol sagte die Ministerpräsidentin in ihrer Ansprache vor dem Parlament, dass sich ihre Regierung für die Wiederherstellung der Autonomiestandards ausspreche, die 1992 zur Streitbeilegung vor der UNO geführt hatte.

Meloni kritisierte ferner den Umgang der Vorgängerregierungen mit der Corona-Pandemie. Ihre Regierung werde auf weniger Restriktionen setzen, so Meloni. Sie beklagte, dass Italien die strengsten Maßnahmen im Westen gegen die Pandemie ergriffen, aber die höchsten Sterbe-und Ansteckungsraten verzeichnet habe. "Etwas hat da eindeutig nicht funktioniert, und deshalb will ich sagen, dass wir dieses Modell in keinem Fall nachahmen werden", so Meloni. Sie kündigte die Einrichtung einer Untersuchungskommission an, die prüfen soll, ob in der Anfangsphase der Pandemie wirklich alle Maßnahmen zur Verhinderung von Ansteckungen ergriffen worden seien. Meloni war im Wahlkampf beschuldigt worden, nach den Stimmen von Impfgegnern zu jagen.

Die 45-jährige Meloni, die eine Mitte-Rechts-Koalition führt, hatte am Sonntag formell die Regierungsgeschäfte von ihrem Vorgänger Mario Draghi übernommen. Am Samstag hatte sie ihren Amtseid als Ministerpräsidentin abgelegt. Sie führt die am weitesten rechts stehende Regierung Italiens seit 1946 an. Stellvertretende Regierungschefs sind Matteo Salvini und Antonio Tajani von Melonis Koalitionspartnern Lega und Forza Italia. Sie unterzieht sich am Dienstagabend eine Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer. Am Mittwoch folgt das Votum im Senat. Angesichts der breiten Mehrheit der Koalition dürften die Abstimmungen für Meloni reibungslos verlaufen.