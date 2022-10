Melonis Delegation von Italiens Präsident empfangen

Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat am Freitag die Konsultationen zur Bildung einer neuen Regierung in Rom fortgesetzt. Am Vormittag empfing er eine Delegation der Mitte-Rechts-Allianz unter Führung der Wahlsiegerin Giorgia Meloni. Gemeinsam mit Meloni kamen auch der Lega-Vorsitzender Matteo Salvini und der Gründer der konservativen Partei Forza Italia, Silvio Berlusconi zum Staatspräsidenten.

SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Die Rechtsaußen-Politikerin Meloni dürfte bald Regierungschefin werden