Menschen fühlen sich nach Erdbeben im Stich gelassen: Wut auf Marokkos König wächst

Das Königshaus hat offenbar das Krisenmanagement nach dem verheerenden Erdbeben nur schleppend begonnen. Und dann kam zwei Tage nach der Katastrophe auch noch eine überraschende Abfuhr für internationale Hilfsorganisationen.

Nationale Rettungskräfte sind mit der Suche nach Überlebenden des Erdbebens in Marokko völlig überfordert. Die Verzweiflung in der betroffenen Bevölkerung ist groß.

Während die Menschen im Katastrophengebiet ihre Toten in Massengräbern beerdigen, wächst die Kritik an Marokkos König Mohammed VI. Der starke Mann Marokkos, der alle Macht in seiner Person zentralisiert hat, lehnte - mit einigen Ausnahmen - weitreichende internationale Hilfe nach ...