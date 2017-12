Menschenmenge bejubelte freigelassene Gefangene in Kiew

Die ukrainische Regierung und die prorussischen Rebellen im Osten des Landes haben am Mittwoch Hunderte Gefangene ausgetauscht. Am Flughafen von Kiew bereiteten in der Nacht auf Donnerstag Hunderte Menschen den ersten Heimkehrern einen begeisterten Empfang. Es handelte sich um einen der größten derartigen Austausche seit Beginn des bewaffneten Konflikts in der Ostukraine im April 2014.

SN/APA (AFP)/ANATOLII STEPANOV Freude bei den freigelassenen Gefangenen