Menschenrechtler werfen Türkei einschüchternde Kampagne vor

Knapp einen Monat vor den wichtigen Kommunalwahlen in der Türkei haben Menschenrechtsorganisationen der Regierung in Ankara eine "Kampagne der Einschüchterung und juristische Schikane" vorgeworfen. Die Kriminalisierung der Zivilgesellschaft und das Vorgehen gegen Aktivisten müssten umgehend enden, forderten die Organisationen am Mittwoch in Istanbul in einer gemeinsamen Erklärung.

/APA (AFP/Symbolbild)/GURCAN OZTU Knapp ein Monat bis zu den Kommunalwahlen in der Türkei