Merkel begrüßte Gast mit militärischen Ehren im Sitzen

Zum zweiten Mal in Folge hat die deutsche Kanzlerin Angela Merkel einen ausländischen Gast teilweise im Sitzen mit militärischen Ehren begrüßt. Beim Abspielen der Nationalhymnen vor dem Kanzleramt in Berlin saßen sie und die moldauische Ministerpräsidentin Maia Sandu am Dienstag auf Stühlen mit weißem Stoffbezug. Anschließend schritten sie die angetretene Ehrenformation der Bundeswehr ab.

SN/APA (dpa)/BRITTA PEDERSEN Moldauische Ministerpräsidentin Sandu bei Merkel zu Gast