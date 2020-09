Merkel besuchte Kremlkritiker Nawalny im Krankenhaus

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den vergifteten Kremlkritiker Alexej Nawalny vergangene Woche während seiner Behandlung in der Berliner Universitätsklinik Charité am Krankenbett besucht. "Es war ein Besuch bei einem erkrankten Menschen, der bei einem Nervengiftanschlag ärztlich bei uns in Deutschland behandelt wird", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

SN/APA (dpa)/Christophe Gateau Nawalny wurde in der Berliner Charite behandelt