Merkel: CDU steht zu deutschen Koalitionsvertrag

Die CDU-Spitze steht nach den Worten der deutschen Kanzlerin Angela Merkel unabhängig vom Ausgang des Rennens um den Parteivorsitz zum Koalitionsvertrag mit der SPD. "Es gibt die gemeinsame Überzeugung, dass wir auf der Basis des Koalitionsvertrags die Bundesregierung weiterführen werden", sagte Merkel nach einer zweitägigen Klausurtagung der CDU-Spitze am Montag in Berlin.

Mit Blick auf die SPD sagte Merkel: "Das ist glaube ich eine Botschaft, die wichtig ist, aber die eben auch Sorgen jedenfalls kleiner machen kann." Merkel sagte, ihre Gespräche mit der Sozialdemokratie hätten ergeben, dass für die SPD die Frage "nachvollziehbar" wichtig sei, ob die CDU sich weiter dem Koalitionsvertrag verpflichtet fühle.

Die scheidende CDU-Chefin sagte weiter, sie gehen davon aus, dass sie als Kanzlerin mit jedem neuen CDU-Chef gut zusammenarbeiten könne. Das gelte auch für Friedrich Merz.

Der ehemalige Unionsfraktionschef galt als Merkel-Rivale und ist seit Jahren nicht mehr politisch aktiv. Nun hat er angekündigt, beim CDU-Parteitag im Dezember für den Parteivorsitz kandidieren zu wollen. Zuvor hatte Merkel bekanntgegeben, dass sie nicht mehr weiter Parteichefin bleibt. Weitere prominente Kandidaten für den Spitzenposten sind CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn.

Die CDU will bei acht Regionalkonferenzen den Parteimitgliedern die Möglichkeit geben, die Kandidaten für den Parteivorsitz kennenzulernen. Dies sagte der Bundesgeschäftsführer der Partei, Klaus Schüler, am Montag in Berlin nach der Vorstandsklausur. Die Konferenzen sollen nach den bisherigen Planungen Mitte bis Ende November stattfinden.

Schüler hob nochmals hervor, dass dasjenige Parteimitglied als Kandidat antreten könne, das entweder vor dem Parteitag von einer Gliederung der Partei vorgeschlagen werden, sei es etwa Bundes-, Landes-, Bezirks- oder Kreisverband, oder beim Parteitag durch einen Delegierten.

Unterdessen rückt die deutsche SPD nach Einschätzung von Generalsekretär Lars Klingbeil als Reaktion auf die Wahlniederlagen in Hessen und Bayern wieder stärker zusammen. Zu Beginn der SPD-Führungsklausur habe es eine "sehr offene Diskussion" gegeben, so Klingbeil. "Die Partei ist gestern eher zusammengerückt", sagte er.

"Wir suchen nach den richtigen Wegen, um aus dieser Situation herauszukommen", sagte er mit Blick auf die schwierige Lage der SPD. Vom Koalitionspartner Union forderte er nach der Klärung der Führungsfragen in der CDU und der CSU, klar zu sagen, "ob sie verlässlich in dieser Koalition bleibt". Die Regierungsbeteiligung sei für die SPD kein Selbstzweck. Es gehe um das Abarbeiten der Koalitionsabsprachen.

Klingbeil geht davon aus, dass die SPD wie geplant erst Ende nächsten Jahres zu ihrem nächsten Parteitag zusammenkommen wird und nicht schon früher, wie von einigen Politikern der Partei gefordert. "Es geht nicht um die Frage, wie Zeitpläne aussehen", sagte er mit Blick auf entsprechende Ankündigungen von Nahles. Es gehe auch nicht darum, wann Parteitage stattfänden. Vielmehr müsse die SPD Antworten auf konkrete Fragen geben, etwa bei den Themen Arbeitsmarktes und Rentensystem, und sich klarer und deutlicher als Wahrer des Sozialstaats zeigen. Die SPD müsse sich aber auch als eine optimistische Partei zeigen.

Klingbeil sprach erneut von Veränderungsbedarf bei den in der Partei seit langem umstrittenen Hartz-IV-Regelungen. "Wir brauchen etwas, was in die Zeit passt", sagte er. Die SPD müsse einen Sozialstaat entwickeln, der den Menschen Halt gebe und auffange. Das bedeute etwa, dass man nicht nach zwölf oder 18 Monaten ins Arbeitslosengeld II rutschen dürfe, dass man nicht Angst haben müsse um sein Häuschen bei Arbeitslosigkeit. Zur Forderung nach einem solidarischen Grundeinkommen meldete er Zweifel an, äußerte sich aber offen für eine Diskussion darüber.

Quelle: Apa/Dpa