Merkel drängt auf härteren Kurs im Kampf gegen Corona

Maskenpflicht für Schüler und weniger Kontakte: Die deutsche Kanzlerin will die Coronamaßnahmen weiter verschärfen. Bei den Ministerpräsidenten regt sich Widerstand.

Der Blick in die Nachbarländer Schweiz und Österreich ist der Kanzlerin Warnung genug. Dort sind die Infektionszahlen etwa um den Faktor vier höher als in Deutschland. Angela Merkel will vor allem eines verhindern: einen harten Lockdown, wie ihn die Regierung in Wien beschlossen hat.

Noch sind die Zahlen im Verhältnis zur Bevölkerung in Deutschland deutlich geringer als in der Schweiz und Österreich. Die seit Anfang November geltenden Restriktionen scheinen ein bisschen zu wirken, das exponentielle Wachstum der Pandemie ...