Merkel erinnert an Pogromnacht und Mauerfall am 9. November

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat an die Bedeutung der Pogromnacht 1938 und den Mauerfall 1989 für die deutsche Geschichte erinnert. "Am 9. November denken wir Deutschen an das Schlimmste und das Beste in unserer Geschichte", sagte Merkel am Montag in Berlin. "Wir gedenken der Opfer des von Deutschland begangenen Menschheitsverbrechens der Shoah in Scham." Sie denke an die Menschen, die in den Tod getrieben worden seien.

SN/APA (dpa)/Michael Kappeler Merkel erinnert an die Geschichte Deutschlands