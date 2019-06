Merkel erwartet hartes Tauziehen bei G-20 um Handel und Klima

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel erwartet beim G-20-Gipfel im japanischen Osaka bis zuletzt ein hartes Tauziehen um die wichtigsten Themen Klimaschutz und Freihandel. Die Verhandlungen über eine Abschlusserklärung seien in diesem Jahr besonders schwierig, hieß es am Mittwoch in Regierungskreisen in Berlin. Bei den Beratungen stehe man noch ganz am Anfang.

SN/APA (AFP)/CHARLY TRIBALLEAU Der G-20-Gipfel findet in Osaka statt