Merkel fleht um härtere Coronamaßnahmen

Der Mini-Lockdown in Deutschland zeigt nicht die erhoffte Wirkung. Kanzlerin Angela Merkel hielt daher im Bundestag ein flammendes Plädoyer für eine nationale Kraftanstrengung - und strengere Maßnahmen.

Selten war die Kanzlerin bei Auftritten im Bundestag emotionaler als an diesem Mittwoch. Als Angela Merkel auf die vielen Glühweinstände in den Innenstädten zu sprechen kam, die ihrer Meinung nach dringend geschlossen werden müssten, meinte sie zwar, sie wisse, "wie viel Liebe dahintersteckt". Aber es sei an der Zeit, die Kontakte auf das Minimum zu beschränken. "Es tut mir wirklich im Herzen leid", sagte die 66-Jährige. "Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von am Tag 590 ...