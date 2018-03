Merkel forderte rasche Aufnahme der Regierungsarbeit

Nach der SPD-Zustimmung zum Koalitionsvertrag mit der Union drängt die deutsche Kanzlerin Angela Merkel auf eine schnelle Aufnahme der Regierungsarbeit. "Fast sechs Monate nach dem Wahltag haben die Menschen einen Anspruch darauf, dass jetzt auch etwas geschieht und vor allem umgesetzt wird, was wir uns auch vorgenommen haben", sagte die CDU-Vorsitzende am Montag in Berlin.

SN/APA (dpa)/Kay Nietfeld Merkel bei ihrem Statement in Berlin