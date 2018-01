Merkel in Sorge über FPÖ-Russland-Kontakte? Berlin dementiert

Sowohl das Bundeskanzleramt in Berlin als auch jenes in Wien dementierten am Sonntag einen Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), wonach die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sich bei Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) über die Russland-Kontakte der FPÖ und mögliche negative Folgen für die Arbeit der Geheimdienste gewarnt habe.

SN/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL Bundeskanzler unter sich: Was haben Angela Merkel und Sebastian Kurz inoffiziell besprochen? SN/APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag in Berlin.