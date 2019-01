Merkel ist auf heikler Mission in Griechenland

Die Kanzlerin will für die Lösung im Namensstreit mit Mazedonien werben. Ihre griechische Schwesterpartei ist dagegen.

Auf den ersten Blick schien es ein Routinebesuch zu sein, zu dem Angela Merkel am Donnerstagnachmittag nach Griechenland kam. Das Land hat die akute Krise hinter sich gelassen, die noch vor wenigen Jahren stark angespannten deutsch-griechischen Beziehungen haben sich weitgehend normalisiert. Gegenüber der Athener Tageszeitung "Kathimerini" äußerte sich die deutsche Bundeskanzlerin zu den Auswirkungen der rigiden Sparprogramme in Griechenland: "Mir ist bewusst, dass die letzten Jahre für viele Menschen in Griechenland sehr schwierig waren." Europa habe sich mit den drei Hilfsprogrammen für das pleitebedrohte Land solidarisch gezeigt.