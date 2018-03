Merkel, Macron und die EU

Mit Verve und Vehemenz ist Deutschlands neue GroKo nicht gerade gestartet. Kanzlerin Angela Merkel muss sich darauf einstellen, dass sich in ihrem vierten Kabinett die drei Koalitionsparteien künftig stärker als früher gegeneinander profilieren werden. Durch die Vereinbarung, in der Mitte der Legislaturperiode eine Zwischenbilanz zu ziehen, haben die Beteiligten sogar eine Sollbruchstelle in ihr Bündnis eingebaut. Die Koalitionäre bringen sich dann womöglich schon für die Nach-Merkel-Ära in Stellung.