Merkel, Macron und Selenskyj fordern russischen Truppenabzug

Deutschland, Frankreich und die Ukraine haben Russland zum Abzug seiner Truppen an der Grenze zur Ukraine aufgerufen. Ziel sei es eine Deeskalation, so die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag nach einer Videokonferenz laut dem deutschen Kanzleramt in Berlin.

SN/APA/AFP/STR Ukrainischer Präsident Selenskyj in Kampfmontur