Merkel nahm Kramp-Karrenbauer in Schutz

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich demonstrativ hinter CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestellt. Als "Unsinn" tat Merkel Medienberichte ab, wonach sie Zweifel an Kramp-Karrenbauers Eignung für den CDU-Vorsitz hege. Merkel nahm ihre Nachfolgerin an der Parteispitze auch in der "Meinungsmache"-Debatte in Schutz. Eine Online-Petition gegen Kramp-Karrenbauer fand aber regen Zulauf.

SN/APA (dpa)/Kay Nietfeld Merkel hat keine Zweifel an Kramp-Karrenbauers Eignungen