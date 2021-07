Merkel nimmt Stück für Stück Abschied von der Politik

Von Weltpolitik bis zu ihrer Zukunft: Die Kanzlerin stellte sich wohl das letzte Mal den Fragen der Hauptstadtjournalisten.

Der letzte Europäische Rat, der letzte G7-Gipfel, die letzte Regierungserklärung im Bundestag: Für Angela Merkel stehen in diesen Wochen viele letzte Male an. Nach sechzehn Jahren verlässt sie das Kanzleramt. Am Donnerstag stand wieder ein "letztes Mal" an: die traditionelle Sommerpressekonferenz in Berlin. Dabei stellte sich Merkel den Fragen der Hauptstadtjournalisten. Neben Corona standen Themen wie Klimaschutz und ihre persönliche Zukunft im Vordergrund.

Die Kanzlerin verteidigte beim Thema Nord Stream 2 die gerade bekannt gewordene Einigung mit den ...