Merkel präsentiert deutsche Ratspräsidentschaft in Brüssel

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel reist am Mittwoch nach Brüssel, um dem Europaparlament das Programm der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vorzustellen. Es ist ihre erste Auslandsreise seit Ausbruch der Coronakrise. Vor den EU-Abgeordneten hält die Christdemokratin am Nachmittag eine Rede und stellt sich der Debatte.

Anschließend nimmt Merkel an einem Treffen mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident Charles Michel und Parlamentspräsident David Sassoli zum nächsten EU-Budgetplan und zum geplanten Programm zur wirtschaftlichen Erholung nach der Coronakrise teil. Das Ringen um die EU-Finanzen steht im Mittelpunkt des deutschen Ratsvorsitzes. Merkel drängt auf einen Kompromiss beim EU-Gipfel am 17. und 18. Juli in Brüssel, doch leistet unter anderem Österreich Widerstand.

Quelle: Apa/Dpa