Merkel sagt schnelle Hilfe für Flutopfer zu

Kolportiert wurde ein Soforthilfeprogramm in der Höhe von 400 Mill. Euro. Das Geld soll schon am Mittwoch bereitgestellt werden.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Dienstag erneut in die Flutgebiete gereist, diesmal nach Nordrhein-Westfalen. In der vor einer Woche noch idyllischen Kleinstadt Bad Münstereifel trafen sich die Regierungschefin und Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mit den vom Hochwasser Betroffenen, mit Vertretern der Kommunalpolitik sowie mit Helferinnen und Helfern. Die Zustände, sagte Merkel, seien entsetzlich. "Das Einzige, was uns tröstet, ist die Solidarität der Menschen."

Im schwarzen Blazer ging Merkel neben Laschet durch die verschlammte Altstadt. Die ...