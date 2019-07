Die Regierung in Deutschland hat sich den 20. September als Datum gesetzt. Diskutiert wird nur noch über das Wie. Dass zahlen soll, wer Treibhausgas freisetzt, scheint klar.

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält einen CO2-Preis für den effizientesten Weg, um die Klimaziele 2030 zu erreichen. Im Gegenzug müsse aber eine soziale Ausgewogenheit beachtet werden, sagte Merkel am Freitag in Berlin. Das Klimakabinett der Bundesregierung wird am 20. ...