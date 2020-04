Merkel sieht Anlass zu "ein wenig Hoffnung" in Coronakrise

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht Anlass zu "ein wenig Hoffnung" in der Corona-Krise, hält die Zeit für eine Lockerung der Schutzmaßnahmen aber noch nicht für reif. "Der Zuwachs an neuen bestätigten Ansteckungen verläuft ein wenig langsamer als vor einigen Tagen noch", sagte Merkel in einer am Freitagabend veröffentlichten Video-Ansprache aus dem Bundeskanzleramt.

SN/APA (dpa)/Kay Nietfeld Die deutsche Kanzlerin ist zurück im Kanzleramt