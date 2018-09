Merkel sieht Koalition wegen Maaßen-Streits nicht in Gefahr

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht die Große Koalition wegen der Diskussion über Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen nicht in Gefahr: Das Regierungsbündnis werde "an der Frage eines Präsidenten einer nachgeordneten Behörde nicht zerbrechen", sagte Merkel am Freitag in Vilnius.

SN/APA (AFP)/PETRAS MALUKAS Die Regierung werde deran nicht zerbrechen, meint Merkel