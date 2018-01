Merkel trifft französischen Präsidenten Macron in Paris

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel trifft am Freitag Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron in Paris. Es handelt sich um das erste Gespräch seit dem Durchbruch bei den Sondierungsgesprächen für eine Große Koalition in Deutschland, die sich zu großen Teilen von Macrons EU-Reformprogramm bekannt hat. Anlass des Treffens ist der 55. Jahrestag der Unterzeichnung des Elysee-Freundschaftsvertrags.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Frankreichs Hauptstadt ist Schauplatz des Treffens