Merkel trifft in Iran-Krise Trump und erstmals Rouhani

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Rande der UN-Generaldebatte in New York am Dienstag zu kurzfristig anberaumten bilateralen Treffen mit US-Präsident Donald Trump und dem iranischen Staatschef Hassan Rouhani zusammenkommen. Das teilte ein Sprecher der Bundesregierung mit. Merkel hält sich seit Sonntagabend in New York auf.

SN/APA (AFP)/JOHANNES EISELE Merkel wird erstmals auch den iranischen Präsidenten treffen