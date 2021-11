Merkel über Migrationspolitik: "Ja, wir haben das geschafft"

Deutschland hat aus Sicht der deutschen Kanzlerin Angela Merkel die Aufnahme Hunderttausender Flüchtlinge ab 2015 bewältigt. In einem am Sonntag veröffentlichten Interview der Deutschen Welle sagte Merkel auf die Frage, ob "wir" dies geschafft hätten: "Ja, wir haben das geschafft. Aber wir waren wirklich viele, viele Menschen in Deutschland, die mit angepackt haben, viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, viele Ehrenamtliche, viele, die heute noch Patenschaften haben."

SN/APA/AFP/ARIS MESSINIS Es sei aber nicht alles ideal gelaufen, räumte die CDU-Politikerin ein