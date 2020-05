Merkel und Macron wollen Wiederaufbau geeint angehen

Deutschland und Frankreich wollen im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise in Europa an einem Strang ziehen. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron kündigten am Montag eine gemeinsame Initiative für eine europäische Antwort an. Damit schalten sie sich direkt in die harte BRüsseler EU-Debatte um einen milliardenschweren Wiederaufbau-Plan ein.

SN/APA (AFP/Archiv)/JOHN MACDOUGALL Frankreich und Deutschland setzen auf Zusammenarbeit