Merkel und Schulz optimistisch in Sondierungs-Schlussphase

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chef Martin Schulz gehen mit vorsichtigem Optimismus in die Schlussphase der Sondierungsgespräche in Berlin. Beide sprachen am Donnerstagvormittag aber auch von "dicken" oder "großen Brocken", die noch aus dem Weg zu räumen seien. Die Gespräche sollen im Laufe des Tages oder in der Nacht auf Freitag abgeschlossen werden.

SN/APA (AFP)/JOHN MACDOUGALL SPD-Chef Martin Schulz gut gelaunt