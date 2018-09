Merkel warnt vor rechter Hetze und Ausgrenzung

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach den jüngsten fremdenfeindlichen Übergriffen und Demonstrationen in Deutschland vor rechter Hetze und Ausgrenzung gewarnt. "Juden und Muslime gehören genauso wie Christen und Atheisten zu unserer Gesellschaft, in unsere Schulen, in unsere Parteien, in unser gesellschaftliches Leben", sagte Merkel am Mittwoch im Deutschen Bundestag.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN Gauland geht an Kanzlerin Merkel vorbei