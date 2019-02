Merkel warnt vor Zerfall der internationalen Staatenordnung

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor einem Kollaps der internationalen Staatenordnung gewarnt. Die Nachkriegsordnung, an der sich die weltweite Zusammenarbeit jahrzehntelang orientiert habe, sei "unglaublich unter Druck geraten", so Merkel am Samstag. Diese Ordnung müsse "reformiert" werden, "aber ich glaube, wir dürfen sie nicht einfach zerschlagen".

Die Kanzlerin verwies auf der Konferenz auf die wachsende Rivalität der Großmächte. Diese Entwicklung gebe einen Eindruck davon, "dass das, was wir als Architektur der Welt gesehen haben, doch unter Druck ist". Besondere Bedeutung komme weiterhin der NATO zu, sagte Merkel. "Wir brauchen die NATO als Stabilitätsanker in stürmischen Zeiten." Gebraucht werde das Bündnis auch als "Wertegemeinschaft", das für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stehe.

China hat sich in München klar zu einer auf internationaler Zusammenarbeit basierenden Weltordnung - zum sogenannten Multilateralismus - bekannt. "Wir fördern diesen Ansatz, wir fördern Frieden und Entwicklung und Win-Win-Zusammenarbeit", sagte der oberste Außenpolitiker des Landes, Yang Jiechi, laut offizieller Übersetzung am Samstag.

Gleichzeitig wandte er sich gegen Einmischung in interne Angelegenheiten einzelner Länder. "Jedes Land darf seine Entwicklung selber wählen, und das sollte respektiert werden." Westliche Staaten kritisieren die mangelnde Achtung von Menschenrechten und eine mangelnde Rechtsstaatlichkeit in China. Die kommunistische Regierung in Peking sieht darin eine Einmischung in innere Angelegenheiten.

Merkel stellte die Entscheidungen der US-Regierung zur Syrien- und Iran-Politik grundsätzlich infrage und warnte gleichzeitig die westlichen Bündnispartner davor, alle Beziehungen zu Russland zu kappen.

In ihrer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz verwies Merkel am Samstag darauf, dass die USA und Europa in der Region eigentlich das gleiche Ziel verfolgten - nämlich "die schädlichen Wirkungen des Iran einzudämmen". Der einseitige Abzug der USA aus Syrien sowie Washingtons Rückzug aus dem Atomabkommen mit dem Iran drohe aber genau das Gegenteil zu erreichen. "Ist denn nun gut, aus Syrien sofort und schnell abzuziehen von Seiten der Amerikaner? Oder ist es nicht auch wieder eine Stärkung der Möglichkeiten des Iran und Russlands, dort Einfluss zu nehmen?", gab die Kanzlerin zu bedenken.

Mit Blick auf das Iran-Atomabkommen fügte sie hinzu: "Helfen wir unserem gemeinsamen Ziel, nämlich die schädlichen und schwierigen Wirkungen des Iran einzudämmen, indem wir das einzige noch bestehende Abkommen aufkündigen? Oder helfen wir der Sache mehr, wenn wir den kleinen Anker, den wir noch haben, halten und daraus vielleicht auf anderen Gebieten Druck zu machen?"

Mit ihrer Rede erteilte die Kanzlerin der Forderung der USA nach einem Ausstieg der Europäer aus dem Atomabkommen mit dem Iran eine Abfuhr. US-Vizepräsident Mike Pence hatte diese Forderung am Samstag erneut formuliert. Gleichzeitig warf er der iranischen Regierung am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz erneut vor, einen neuen Holocaust zu planen.

"Das iranische Regime befürwortet einen Holocaust und versucht ihn auch zu erreichen", sagte er. "Antisemitismus ist nicht nur falsch, er ist böse." Die USA und die Europäer sind sich zwar einig, dass die Einmischung des Iran in regionale Konflikte unterbunden werden muss. Sie setzen dabei aber auf unterschiedliche Mittel. Deutschland will das Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe, das im Gegenzug wirtschaftliche Anreize setzt, zusammen mit Frankreich und Großbritannien retten. Die USA sind ausgestiegen und wollen den Iran mit immer härteren Sanktionen unter Druck setzen.

Quelle: Apa/Dpa/Ag.