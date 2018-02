Merkel will bis 2021 regieren

Die CDU-Kanzlerin verspricht eine Verjüngung des Kabinetts und reagiert damit auf den Unmut in ihrer eigenen Partei. Aber auch bei der SPD rumort es weiter.

So still war die CSU schon lange nicht mehr. Sie hat in den Koalitionsverhandlungen alles erreicht, was sie wollte, und kann nun in aller Ruhe zusehen, wie es bei CDU und SPD drunter und drüber geht. Die CSU hat zudem den Wechsel an die jüngere Generation schon beschlossen. Demnächst soll Finanzminister Markus Söder das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten von Horst Seehofer übernehmen.