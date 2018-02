Merkel will gemeinsame europäische Außenpolitik voranbringen

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will in der EU weitere Schritte zu einer gemeinsamen Außenpolitik durchsetzen. Das sei Teil der "sehr ambitionierten Agenda" auf europäischer Ebene, sagte sie nach einem Gespräch mit Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni am Freitag in Berlin. Merkel nannte besonders Herausforderungen durch China und Russland.

SN/APA (dpa)/Kay Nietfeld Merkel traf Gentiloni in Berlin