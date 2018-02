Merkel will intensivere Kontakte zur Türkei

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht noch viele Hürden auf dem Weg zu einer Normalisierung der deutsch-türkischen Beziehungen. Am Donnerstag übte sie nach einem Gespräch mit dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim in Berlin unter anderem Kritik an der Art und Weise, wie die Türkei seit dem Putschversuch vom Juli 2016 gegen mutmaßliche Verdächtige vorgeht.

SN/APA (dpa)/Kay Nietfeld Merkel traf türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim in Berlin