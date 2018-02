Merkel zahlt einen hohen Preis

In der CDU gibt es nach dem mühsamen Abschluss der Verhandlungen für eine neue Große Koalition (GroKo) viel Unmut.

Berlin (dpa). Finanz- und Innenministerium futsch, harte Kompromisse in Sachfragen: Bei vielen in der CDU herrscht am Tag nach der mühsam erreichten GroKo-Einigung so etwas wie Katerstimmung darüber, wie hoch der Preis fürs Weiterregieren ist. Um mehr als drei Monate nach der unerfreulichen Bundestagswahl endlich die Kurve zu kriegen, war klar: Ohne Zugeständnisse vor allem an die SPD würde es nicht gehen für Angela Merkel. Dass die Kanzlerin zwei zentrale Ressorts preisgab, sorgt aber für akuten Ärger. Braut sich da was zusammen?